Un giudice emerito della Corte Suprema accusa il Real Madrid | Potrebbe avere problemi con la Uefa

(Di martedì 17 settembre 2024) José Antonio Martín Pallín, magistrato, ai microfoni di TVEil. Secondo l’88enne il club “si sta dopando con denaro pubblico con i parcheggi e con alcune attività che non sono né calcistiche né sportive”. L’uomo non esclude che la società possa “con la”, le parole riportate da Marca. L’exha anche denunciato che “il rumore del Bernabéu è un reato contro l’ambiente” e che “è inevitabile insonorizzarlo”. Da mesi lo stadio è al centro delle polemiche per il presunto disturbo alla quiete pubblica causato da forti rumori durante le partite ed i concerti organizzati nella storica struttura che si trova in pieno centro a. Per questo motivo i blancos hanno sospeso tutti i concerti previsti nell’impianto fino a marzo a causa delle lamentele degli abitanti dei quartieri circostanti.