Svolta nell’omicidio Bossi Trovato dopo mesi il coltello usato per uccidere il 26enne

(Di martedì 17 settembre 2024) Riilcon cui sarebbe stato ucciso Andrea, 26 anni, assassinato nella sua abitazione di Cairate tra il 26 e 27 gennaio di quest’anno. In carcere, arrestati un mesel’omicidio, due giovani: Douglas Carolo, 21 anni di Samarate e Michele Caglioni, 20 anni, di Cassano Magnago. Il ritrovamento,di ricerche, è avvenuto ieri mattina, durante un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri. L’arma del delitto è stata trovata in una strada di campagna, non lontana dall’abitazione dia Cairate e potrà aiutare ad accertare la verità.l’arresto Caglioni ha subito collaborato con gli inquirenti accusando Carolo di aver ucciso da solo, di essere salito nell’abitazione quando il ventiseienne era già morto e di essere stato in silenzio nelle settimaneil delitto perché minacciato dall’amico.