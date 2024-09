Suonano le prime campanelle Inizia una nuova avventura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Vacanze finite, si torna in città. E se per gli adulti significa riprendere il lavoro, per i ragazzi segna l’inizio della scuola. Non tutti gli studenti però sono pronti a lasciarsi alle spalle l’estate e a rimettersi sui libri. Per rendere il rientro il più sereno possibile, durante le prossime settimane affronteremo temi legati al mondo della scuola, dagli aspetti più pratici, come cancelleria e libri da comprare, a quelli più sensibili, come il benessere psicologico. "Irritabilità, scarso appetito e ansia sono sintomi sempre più diffusi tra gli studenti – spiega Federica Benassi, esperta di comunicazione in famiglia da oltre 28 anni, speaker e formatrice per genitori e insegnanti – ma purtroppo, spesso i genitori, tendono a sottovalutarli.