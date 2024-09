‘Star Wars’ Disney nei guai legali per aver resuscitato Peter Cushing in ‘Rogue One’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Come se non bastasse il dispiacere per la scomparsa di James Earl Jones, storica voce di Darth Vader, negli stessi giorni i fan disi sono trovati ad affrontare un'altra notizia sconfortante legata al franchise, questa volta di natura legale., infatti, è stata citata in giudizio perriportato in vita, tramite la tecnologia digitale, uno dei volti più iconici della saga. Secondo la notizia riportata da ‘Euronews’, ripresa poi da varie testate, a finire nel mirino è stato l'utilizzo dell'immagine dell'attorein, 22 anni dopo la sua morte. Questa scelta è stata oggetto di una contestazione legale.è noto soprattutto per il suo ruolo nel film originale didel 1977, dove interpretava il Grand Moff Tarkin, personaggio molto amato dal pubblico.