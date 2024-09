Quando può debuttare Chiesa con il Liverpool|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Dopo un'estate al centro del mercato, Federicoè volato in Inghilterra proprio negli ultimi giorni di trattative: l'esterno offensivo classe '97 ha trovato l'accordo con il Liverpool ed è sbarcato in Premier League diventando l'unico acquisto del club inglese nella sessione estiva. Ci sarebbe anche il portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili, ma il classe 2000 è stato bloccato per la stagione 2025/26prenderà il posto di Alisson tra i pali dei Reds.