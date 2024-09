Perché la Superluna di stasera si chiama del Raccolto?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 17 settembre 2024) Ladelche vedremo nella notte tra oggi, 17 settembre 2024, e mercoledì 18 settembre sicosìquesto è il periodo in cui gli agricoltori sfruttavano la luce della luna piena per prolungare i raccolti dopo il tramonto. Dunque, tecnicamente si dovrebbe parlare di Luna piena del. Utilizziamo però il termineche, pur non avendo un’accezione scientifica, rende bene quello che ci aspetta. Ovvero una “semplice” Luna piena, che tuttavia ci appare più grande e splendente del solitoil nostro satellite transita ad almeno il 90% del massimo perigeo possibile. In soldoni, la distanza minima dalla Terra sarà di 357.486 chilometri: meno dei 361.970 delladel mese scorso ma (poco) più dei 357.364 di quella di giovedì 17 ottobre (che sarà la più grande dell’anno).