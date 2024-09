Meloni firma l’accordo per la coesione | 35 miliardi di euro alla Campania De Luca ammette | Passo importante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, ha sottoscritto a Palazzo Chigiper laper lacon il Presidente della Regione, Vincenzo Deconsente di assegnareun ammontare di risorse nazionali, tra Fondo di Sviluppo e(FSC) 2021-2027 e Fondo di rotazione, pari a 3.478 milioni diper investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio. Ladi oggi è l’esito di un percorso a ritmo serrato che ha visto le strutture della Presidenza del Consiglio, coordinate dal Ministro per le politiche di, Raffaele Fitto, lavorare in sinergia con la Regione e le Amministrazioni centrali competenti per ciascuna materia, al fine di individuare le priorità progettuali, impegnandosi sulle tempistiche di realizzazione.