L’epico annuncio di Tananai | in arrivo il suo nuovo album Calmocobra

(Di martedì 17 settembre 2024) L'attesa è finita ed è tempo di condividere uncapitolo:annuncia l'uscita del suo", disponibile da venerdì 18 ottobre e in preorder da oggi in esclusiva sullo shop Universal, dal 17 settembre in tutti gli store. Preceduto dai singoli "Veleno" (disco di platino), "Storie brevi" con Annalisa (disco di platino) e la nuovissima "Ragni", "" porterà alla luce unaspetto dell'anima di, più maturo, consapevole e deciso ad assaporare e ricordare ogni più piccolo momento e dettaglio della vita.Composto da 12 tracce, di cui 9 completamente inedite, "" sarà disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard. In esclusiva sullo Shop Universal, inoltre, sarà possibile acquistare le speciali versioni CD e LP autografate, musicassetta e LP Picture Disc.