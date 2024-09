Juventus-Psv 3-1 Locatelli | Buona partita iniziare così la Champions è positivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) “Dispiace per il gol subito nel finale e perché poteva fare meglio in termini di possesso palla. Tuttavialain questo modo è“. Questo il commento a caldo di Manueldopo-Psv 3-1, match valido per la prima giornata dellaLeague 2024/2025. “Nel complesso abbiamo disputato unagara. Ci siamo chiusi bene per poi ripartire: davanti abbiamo giocatori in grado di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Dovevamo solo tenere un po’ di più la palla” ha aggiunto il centrocampista ai microfoni di Sky Sport.-Psv 3-1,: “la” SportFace.