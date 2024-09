Judo i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior | iscritti 17 azzurrini c’è anche Savita Russo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre si terranno a Dushanbe (in Tagikistan) i Campionati2024 di, l’evento più prestigioso e importante della stagione internazionale giovanile. La rassegna iridata under 21 (eleggibili gli atleti nati dopo il 1° gennaio 2004) accoglierà tanti futuri campioni tra cui alcuni talenti emergenti già impegnati quest’estate ai Giochi Olimpici di Parigi. Ad oggi sono 17 (9 uomini e 8 donne) gli azzurri selezionati per le gare individuali del Mondiale, con l’obiettivo di replicare o avvicinare le quattro medaglie (tutte al femminile con 1 oro, 1 argento e 2 bronzi) conquistate dall’Italia nell’ultima edizione di Odivelas 2023. Un impresa non semplice,considerando i risultati positivi ma non eccezionali dei recenti Europei U21 di Tallinn.