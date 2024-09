Il Nove sta diventando una vera alternativa alla RAI?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 17 settembre 2024) Le ambizioni sono altissime, così come gli investimenti economici fatti negli ultimi anni. Le nuove figure, finora garanzia di un successo televisivo, sono la base da cui partire per quel che riguarda i nuovi palinsesti del, il canale di punta del gruppo Warner Bros. Discovery Italia. Ma la strada per una concorrenza agguerritae alle altre emittenti commerciali (Mediaset in primis), sembra essere ancora ancora molto lunga e raggiungere picchi storici solamente con la programmazione serale non è – attualmente – sufficiente. LEGGI ANCHE > Ilsta facendo le prove tecniche per prendersi Sanremo? Tanti presentatori di grido che si sono aggiunti a quelli che già da tempo hanno iniziato a lavorare hanno fatto crescere l’attenzione mediatica sulla crescita di questa emittente.