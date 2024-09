Ibrahimovic | Le mie assenze? Quando il leone va via i gatti si avvicinano Quando il leone torna i gatti spariscono

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) Zlatan, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Liverpool. Viste le risposte, Ibra probabilmente non ha ancora del tutto abbandonato i panni del calciatore star. «È una settimana importante, prima partita oggi contro il Liverpool è una grande partita. Arriva in un momento bello, giusto, dopo l’ultima partita che è andata bene. Non abbiamo iniziato come volevamo ma con pazienza arriviamo», ha dichiarato: «Il mio ruolo? È semplice. Comando io e gli altri ascoltano» Sul suo ruolo poi, lo svedese ha continuato: «Le mieilva via, isiil, i. Il livello è basso Il mio ruolo? È semplice. Tanti parlano. Comando io e gli altri ascoltano». Sui singoli: «Leao e Theo? Abbiamo parlato con la squadra.