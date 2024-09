Giuntoli stoccata alla vecchia dirigenza Juve | Abbiamo cercato di risanare un club che perdeva tanto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima della gara di Champions tra lantus e il Psv, Cristiano, direttore sportivo della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport commentando l’avvio di stagione, le mosse sul mercato e l’inizio di questa nuova Champions League. «Stiamo rimettendo ilsulla retta via» Le parole del ds bianconero: «È una grande emozione essere qui in Champions. Tornarci dopotempo con laè speciale.appena iniziato un percorso e siamo contenti – ha aggiunto -.diuncherimettendolo sulla retta via investendo anche su giocatori giovani e abbassando il monte ingaggi facendo crescere il gruppo e non solo i singoli».