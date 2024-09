E' nata la Juventus di Yildiz il predestinato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) E’ladi Kenan, il. Non solo perché abituato a segnare tutte le volte che debutta in una competizione – il gol contro il Psv è doppiamente storico perché è il primo della nuova Champions League -, ma anche e soprattutto perché la sua magia ha cambiato il senso di una partita che si era avviata con sinistre somiglianze rispetto alle ultime bianconere. La rete del talento turco classe 2005 ha acceso la squadra di Thiago Motta, aperto tatticamente la scatola olandese e aiutato il tecnico italobrasiliano nel giustificare con i fatti le scelte di formazione. E’ stata una bella, a tratti travolgente una volta messo al sicuro il risultato con McKennie che non doveva nemmeno più fare parte di questo gruppo e che ha esordito da titolare nella serata fin qui più importante della stagione.