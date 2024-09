Chiara Ferragni | Mi sto ricostruendo Il nuovo lavoro in Spagna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) È arrivato il tempo della rinascita per. Dopo mesi e mesi in silenzio, lontana dalla scena pubblica e al centro di gossip e indiscrezioni, prima per il pandoro gate e poi per la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale ha finalmente ripreso in mano le redini della sua carriera. Ha scelto di ripartire dalla, dove è riuscita a trovare una collaborazione importante, ed è apparsa più determinata ed energica che mai. Libera dal passato e decisa a cambiare il suo futuro. Ildiinè volata a Madrid per presentare la sua nuova collaborazione con il marchio Goa Cosmetics, che ha appena lanciato una nuova linea di prodotti per capelli. “Voglio mostrare di più la mia vera identità”, ha dettodurante l’incontro con la stampa spagnola.