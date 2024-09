Champions League 2024 2025 show dell’Aston Villa | tris allo Young Boys

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Ritorno in Europa da incorniciare per l’Aston, che nella sfida valida per la prima giornata diha travolto locon il punteggio di 3-0. Nettamente superiore la squadra di Unai Emery, che ha avuto in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine ed ha creato costanti problemi alla retroguardia avversaria. A sbloccare l’incontro è stato Tielemans al 27?, mentre al 38? è arrivato il raddoppio firmato Ramsey. Prima dell’intervc’era stato il tempo anche per ildi Watkins, ma un tocco di mani ha fatto sì che la rete venisse annullata. La situazione si è ripetuta nella ripresa, quando il gol di Duran non è stato convalidato sempre a causa di un tocco di mani. La terza marcatura è comunque arrivata, all’86’, ed ha portato la firma di Onana. HIGHLIGHTSSportFace.