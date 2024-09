Cava de’ Tirreni contributi per trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Piano di Zona Ambito S2 ha ufficialmente pubblicato l’Avviso pubblico per l’erogazione dieconomici destinati al servizio diin favorecongrave e sensoriale, frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado per l’anno2023-2024. Il contributo, sotto forma di voucher, sarà corrisposto in un’unica soluzione a fine annoe coprirà le spese disostenute per il tragitto casa-scuola e viceversa. L’iniziativa mira a favorire la regolare frequenza scolastica e a tutelare il diritto allo studio, supportando gliconche, a causa della loro condizione, non possono utilizzare i mezzi pubblici.