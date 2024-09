Bolzano ex paziente accoltella medico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 14.00 Aggressione nel reparto di psichiatria del San Maurizio di, dove un exhato unpsichiatra. L'aggressore, 57 anni incensurato, ha colpito ilalla schiena con un coltello da cucina, ferendolo superficialmente, e poi è fuggito. Agenti della questura dilo hanno rintracciato nella sua casa.L'uomo ha ammesso il fatto ma non ha saputo giustificarlo. Denunciato in stato di libertà , contro di lui è stato attivato l'iter per l'emissione di una misura di prevenzione personale.