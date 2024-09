Bologna Orsolini | Sarà un’occasione grande per tutti non solo per me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Il capitano del, Riccardo, ha parlato in conferenza stampa al fianco del suo allenatore Vincenzo Italiano alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. “Vogliamo far vedere che possiamo dire la nostra contro tutte le squadre, con l’obiettivo di giocare bene per mettere in difficoltà le nostre avversarie. Dentro di me c’è un’emozione incredibile, mi vengono i brividial pensiero.per, nonper me. Io spero di dare il mio contributo“, ha esordito l’ascolano. Il numero 7 rossoblù ha poi aggiunto: “Quando si prepara una partita così la tensione si alza di molto. Io e Lollo fin dal ritiro di Valles abbiamo sempre cercato di tirare il gruppo per far capire come comportarsi in una squadra importante come il, ma in realtà c’è poco da dire:i ragazzi sono straordinari.