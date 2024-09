Basta un tappo per il vino per risparmiare energia | il trucco che sta conquistando tutti

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 settembre 2024) In un momento in cui i costi delle bollette energetiche sono alle stelle,è diventato una priorità per molti. Tra i trucchi virali che stanno facendo il giro del web, uno in particolare sembra essere molto semplice ed efficace: utilizzare unper ilnel frigorifero per. Scopriamo insieme come funziona questo metodo e perché potrebbe essere utile nella gestione quotidiana degli elettrodomestici. Come funziona ilper ilper? Spesso, dopo aver aperto una bottiglia di, tendiamo a buttare ilin sughero o a utilizzarlo come decorazione. Tuttavia, pochi sanno che questo piccolo oggetto può diventare un alleato nel risparmio energetico. Secondo gli esperti, inserire tappi dinel frigorifero quando non è pieno aiuta a ridurre il consumo energetico.