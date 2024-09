Stress da matrimonio come prevenirlo e affrontarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’organizzazione di unpuò rivelarsi una prova particolarmente ardua per molte coppie. Se da un lato la gioia e l’attesa per un momento così importante fanno sicuramente bene alla relazione, dall’altro deadline e imprevisti potrebbero invece essere fonte di forte. A volte, infatti, per allestire dei fiori d’arancio da sogno i futuri sposi si ritrovano ad affrontare una vera e propria lotta contro il tempo. È necessario assicurarsi una location con largo anticipo qualora ci si sposi in alta stagione, e anche bomboniere e decorazioni vanno curate nei minimi dettagli. Insomma, gli impegni sono davvero molti, e in alcuni casi potrebbero generare ansia e malessere.fare quindi per prevenire e combattere loda? Prima che la situazione vi sfugga di mano, provate a mettere in atto queste misure.