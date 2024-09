Sport in tv oggi lunedì 16 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quest’16, ci attende una giornata diabbastanza interessante per i colori azzurri dal primo pomeriggio in poi. Occhi puntati a Barcellona su Luna Rossa, che può chiudere i conti giànella semifinale di Louis Vuitton Cup contro American Magic dopo aver chiuso il weekend sul 4-0 nella serie proprioIneos Britannia contro gli svizzeri di Alinghi. In questa fase della competizione si gareggia al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque), di conseguenza Luna Rossa e Ineos hanno a disposizione il primo match point per raggiungere la finale della Challenger Selection Series per la 37ma America’s Cup. In serata ci sarà poi il debutto dell’Italia ai Mondiali casalinghi di hockey su pista con la squadra maschile e con quella femminile.