Protesi al seno quando sostituirle? Il caso di Helen Comin dimostra che i rischi ci sono

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lemammarie nondispositivi che posessere impiantati e poi dimenticati. Richiedono controlli periodici al fine di verificare la loro integrità e, in alcuni casi, la loro sostituzione, sia che le abbiate per ragioni estetiche, che per ragioni ricostruttive. L’inserimento dellamammaria seppur considerato un intervento “semplice” e tecnicamente facile da eseguire ha le sue potenziali complicanze e di questo ce ne dà prova il triste evento di, una giovane donna di 50 anni sottoposta ad intervento di sostituzione dellee deceduta il 10 settembre, dopo soli cinque giorni per una complicanza relativa all’intervento chirurgico.