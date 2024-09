Pro Vita | maxi schermo e contestazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Organizzata ieri in piazza Napoleone e seguita da un gruppo di cittadini la proiezione di un filmato, con tanto di interventi, nell’ambito della campagna nazionale di Pro& Famiglia "per diffondere in tutta Italia - come precisa una nota - , tramite-schermi, il video di Baby Olivia, che spiega con rigore scientifico come ha origine e si sviluppa unaumana nel grembo materno, fin dal concepimento". "Lucca è solo la prima delle nuove città di questo nostro tour che riparte - scriveva Donatella Isca, referente Circolo Territoriale di Pro& Famiglia onlus - , in particolare per chiedere, come stiamo facendo con una petizione popolare, che in Italia sia inserita nel programma scolastico di scienze la trattazione specifica di come ha origine laumana col concepimento e come si sviluppano l’embrione e il feto durante la gravidanza".