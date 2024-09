Perché Luna Rossa è stata penalizzata due volte con American Magic? Le infrazioni da regolamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha perso la quinta regata contro, valida per la semifinale della Louis Vuitton Cup. Il confronto è stato deciso da un clamoroso errore da parte di Team Prada Pirelli in chiusura del secondo lato di poppa: il timoniere Francesco Bruni ha chiamato una manovra azzardata sulla boa di sinistra, cercando di passare all’interno degli avversari che invece erano andati un po’ al largo per fare velocità in vista del successivo tratto di poppa.è caduta dai foil e non è più riuscita a rimettersi in volo, mentre gli statunitensi scappavano via e vincevano la regata, conquistando così la prima vittoria e riaprendo la serie: ora il sodalizio italiano conduce per 4-1 ed è a un successo dalla qualificazione all’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup.