Oceania 2 – i creatori parlano del successore spirituale di How Far I’ll Go

(Di lunedì 16 settembre 2024) Parte dell’eredità duratura di Moana deriva dalla musica già iconica del film Disney. Scritte da Lin Manuel Miranda di Hamilton, canzoni come “You’re Welcome” e “How FarGo” sono diventate alcuni dei brani Disney più popolari del secolo. Moana 2 arriverà nelle sale alla fine dell’anno e alcuni fan sono rimasti sorpresi nell’apprendere che questa volta la musica non sarà di Miranda. Abigail Barlow ed Emily Bear, vincitrici di un Grammy, sono state incaricate di scrivere le nuove musiche per Moana 2 insieme agli scrittori Opetaia Foa’i e Mark Mancina, e stanno cercando di continuare la serie di successi con la seconda uscita di Moana. Il brano protagonista dell’imminente colonna sonora di Moana 2 sembra essere una canzone intitolata “Beyond”, che viene presentata come una sorta di seguito di “How FarGo”.