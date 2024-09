NASCAR Cup Series Buescher svetta a Watkins Glen nell’ultimo giro su Van Gisbergen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Prima affermazione stagionale ed in un road course dopo trentasei tentativi per Chris. Il #17 di RFK Racing Fordsu Shane Vandopo un intenso Overtime anella seconda sfida dei Playoffs per quanto riguarda laCup. Tante battaglie e colpi di scena per i piloti presenti nella lotta per il titolo, nessuno è però riuscito ad imporsi e di conseguenza a strappare un pass certo per la prossima fase verso il Championship 4. Il primoha segnato subito il primo colpo di scena della giornata con un problema alla ‘Bus Stop’ che ha coinvolto due protagonisti importanti dei Playoffs come Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12).