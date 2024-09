Maurizio Romanelli è il nuovo procuratore di Bergamo | Un fuoriclasse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024). Ildi, si è insediato lunedì 16 settembre. Accolto nell’aula della Corte d’Assise dai sostituti procuratori, dai giudici, dai rappresentanti dell’avvocatura, del personale amministrativo e dai comandanti delle forze dell’ordine,si è detto molto contento del suoincarico. Sessantasei anni, una lunga carriera alle spalle, durante gli interventi di saluto è stato più volte definito “un” da chi ha avuto modo di conoscerlo e di lavorare insieme a lui. Nato a Trieste, proviene da Lodi, dov’è statoreggente da marzo 2023, ma la sua carriera si è svolta per la maggior parte del tempo a Milano prima come giudice dal 1987, poi come sostitutodal 1992 eaggiunto dal 2012.