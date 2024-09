Lavoro | Roncadin offre 100 posti di lavoro tra produzione e uffici

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 16 settembre 2024) Vuole crescere anche sotto il profilo dell’occupazione laSpA SB di Meduno (PN). L’azienda, specializzata nelladi pizze surgelate per la GDO italiana e internazionale (175 milioni di euro il fatturato annuo del Gruppo), per supportare i propri sviluppi prevede da qui a fine 2024 circa 100 nuovi inserimenti tra. In particolare l’azienda ricerca addette e addetti alla, alla manutenzione e magazzinieri. Anche per quanto riguarda il personale impiegatizio ci sono opportunità in molte aree e la ricerca di nuove figure è costante. Ai nuovi inserimentipropone un contratto dia tempo indeterminato, dopo un periodo di prova.