La guerra del governo ai giudici è il contrario del garantismo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Se per una tempesta improvvisa, un’avaria del suo mega-yacht o un ammaraggio d’emergenza della sua personale navicella spaziale ci fosse stato anche Elon Musk tra i 147 naufraghi salvati dalla Open Arms nel 2019, dubito fortemente che i passeggeri avrebbero passato altri venti giorni bloccati sulla nave per imposizione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. La verità è che non sarebbe mai capitato neanche se su quella nave, in condizioni analoghe, fosse finito un qualunque turista americano o australiano. Ecco il punto. La richiesta di condanna formulata sabato dalla procura di Palermo nei confronti di Salvini, sei anni per sequestro di persona e omissione di atti di ufficio, si basa su questo semplice principio: i diritti fondamentali della persona valgono per tutti e non c’è autorità che possa violarli impunemente.