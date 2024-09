Juventus c’è un motivo per sorridere | in una statistica la squadra di Thiago Motta è prima in Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il soporifero pareggio di Empoli deve far comunquela. Ilè semplice ed è giustificato da un dato: dopo quattro giornate, i bianconeri sono la migliore difesa nei top 5 campionati europei. 0 gol subiti in 360?. E se si vuole entrare nello specifico, l’occasione avuta da Gyasi al 95? è stato forse l’unico vero pericolo della stagione (fino ad ora). Di Gregorio e Perin spettatori non paganti e guantoni ancora puliti. Laè sicuramente una sorpresa, ma per chi conoscesa che è frutto di un lavoro già visto nel recente passato.e il reparto difensivo: Bologna insegnaSorprende il dato ma non la sostanza.riparte, o meglio, continua da dove aveva lasciato. Se c’è un filo rosso che collega l’esperienza di Bologna alla nuova realtà di Torino, non può che essere la fase difensiva.