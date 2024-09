Infrastrutture e degrado | invece di continuare a costruire sarebbe il caso di fare manutenzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Alessio Andreoli Continuando a vedere l’assoluta mancanza didi strade e ponti, ciclabili e pedonali, mi chiedo perché si continui a volernuovequando quelle esistenti sono praticamente abbandonate. Ci sono ponti in riparazione da anni e non si sa quando saranno riaperti. Le strade piene di buchi, i cigli dei fossi con l’erba talmente alta che in curva non si vede chi proviene in senso contrario col rischio diun incidente o investire un ciclista o un pedone che si trova a transitare sul ciglio stesso. Molte pedonabili e ciclabili sono infestate dalle erbacce o con la pavimentazione sconnessa.