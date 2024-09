Il Napoli può arrivare a 80 punti e… | l’annuncio dell’esperto fa esplodere i tifosi azzurri!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo la vittoria contro il Cagliari si respira un forte entusiasmo in casa. Le dichiarazioni di un esperto fanno impazzire i. Ilha vinto e convinto a Cagliari. Il punteggio finale recita 0-4, con gliche hanno saputo sfruttare al meglio ogni singola occasione. Forse, il risultato è un po’ pesante per quanto fatto vedere in campo, ma i partenopei hanno già dimostrato tutto il proprio carattere. Gran parte del merito è anche di Antonio Conte, il quale in poco tempo ha già “rivoluzionato” il gruppo. Le tre vittorie consecutive sono un chiaro segnale. Infatti, ilsi è inserito prepotentemente nella corsa che porterà allo Scudetto. Le frenate di Inter e Juventus permettono aglidi godere del primato solitario, ancor più “utile” in vista del big match contro i bianconeri in programma sabato.