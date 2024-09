GF stasera | Amanda sorella di Loredana Lecciso rimpiazza Lino Giuliano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Al viaGrande Fratello con una nuova edizione che già sta facendo particolarmente discutere per la squalifica didopo i commenti omofobi. Il padrone di casa Alfonso Signorini, noto per le sue scelte discutibili e le sue provocazioni, ha finalmente ottenuto la suain casa, ma non quella che ci si aspettava. Ladi, prenderà il posto dell'ormai squalificato ex volto di Temptation Island., con i suoi 36 anni e un profilo pubblico decisamente discreto, non sembra possedere il carisma o la notorietà delle sue sorelle maggiori,e Raffaella.