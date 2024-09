Cipria in polvere | ecco perché non si può farne a meno A ogni età

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nell’immaginario collettivo, quello di inrsi il naso con il piumino è un gesto d’altri tempi, che facevano le nostre nonne – e mamme, e tante altre donne e uomini molto prima di loro – davanti alla toeletta. Laincome la conosciamo oggi non è che la versione moderna di un cosmetico che vanta una storia antichissima. Ed è amatissima dalla nuova generazione di appassati di make up. Teenager, compresi. Piccoli accenni di storia delladi Cipro Usata già in nell’antica Grecia ed Egitto, si dice che abbia origine asiatiche. Prende il nome da Cipro, isola che in età classica era consacrata a Venere, dea della bellezza. Non è un caso se laveniva – e viene tuttora – usata per far apparire la pelle del viso più chiara e più bella.