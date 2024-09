Cagliari-Napoli 0-4 poker azzurro e Conte è primo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila per ilche si impone con un netto 4-0 aoggi 15 settembre nella quarta giornata della Serie A. A decidere il match della Unipol Domus le reti di Di Lorenzo al 18, Kvaratskhelia al 66?, Lukaku al 70? e Buongiorno al 93?. Gli azzurri salgono a quota 9 e salgono alposto, scavalcando anche l’Inter che non va oltre l’1-1 sul campo del Monza. Ilrimane a 2 punti. Al 4? la prima conclusione del match con Politano che, servito di sponda da Lukaku, schiaccia un po’ il tiro e manda a lato. Al 18? i partenopei sbloccano la partita con il gol del capitano. Azione insistita con Lukaku che appoggia per Di Lorenzo al limite dell’area, conclusione deviata da Mina che beffa Scuffet. Al 20? immediata reazione rossoblù con una conclusione di Azzi, Meret si allunga e devia in angolo.