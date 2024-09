A Trieste sensori sui bus per misurare l' inquinamento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Volontari che offrono il proprio aiuto per acquisire e condividere misurazioni scientifiche. Si chiama 'crowdsensing' ed è il cuore del progetto COCAL sviluppato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, che ha previsto la progettazione e l'installazione di dispositivi per la misurazione della qualità dell'aria su auto di privati cittadini e sugli autobus del trasporto locale. "Abbiamo sviluppato una rete dimobili concepiti per monitorare in tempo reale la qualità dell'aria (particolato atmosferico) nelle aree urbane" racconta Paolo Diviacco, primo ricercatore della Sezione di Geofisica dell'OGS. "L'approccio si basa sull'utilizzo di più veicoli dove sono installati, dispositivi di acquisizione e trasmissione.