THE IRREPRESSIBLES presenta l’album YO HOMO!

(Di domenica 15 settembre 2024) Il 27 settembre 2024 esce“Yo!” di The. Fuori il 27 settembre“Yo!” di TheThe, veste creativa del compositore-cantautore-produttore Jamie, torna il 27 Settembre con il suo quarto album in studio dal titolo “Yo!” (Of Naked Design). Presave: https://linktr.ee/theLa tracklist di “Yo!” di TheWill You? So! The Desert (instrumental) Raise My Soul Be Wild! Two Hearts Yo! In The Rhythm Connection Destination Ecstacysexuality Cosa rap“Yo!” di The? Si tratta di un disco profondo e crudo con uno spirito punk rock e sonorità provenienti dal mondo sinfonico – oltre che il suo imminente tour che toccherà anche l’Italia.