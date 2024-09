Regionaliaccordo tra centrodestra e Ap

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 19.00 "Ilha raggiunto un accordo politico nazionale con Alternativa Popolare" per le regionali 2024. Lo annunciano i responsabili nazionali dell'organizzazione dei partiti, Donzelli (FdI), Battistoni (FI), Colucci (Noi Moderati), il vicesegretario della Lega Durigon, il presidente dell'Udc De Poli e il coordinatore nazionale di Alternativa popolare Bandecchi. "Grazie a questa intesa Ap porterà il proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria ed Emilia".