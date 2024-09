Pertini Comix al via | dibattiti esposizioni e sessioni di disegno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Al via la prima edizione de “IlComics“, in collaborazione con Cityland. Ancora oggi gli appassionati dei fumetti potranno partecipare a incontri,, disegni dal vivo e laboratori. Alle 16, nell’area di presentazione libri del piano terra, ci sarà il talk “La vita del fumettista“. Patrizia Mandanici racconterà al pubblico il lavoro che va dalla sceneggiatura alla tavola definitiva, con un focus sulla sua lunga collaborazione con Sergio Bonelli Editore in serie come Gregory Hunter, Nathan Never, Dylan Dog e Tex. Il talk sarà preceduto da una sessione didal vivo a partire dalle 15. A seguire ci saranno altri due momenti. Un dibattito aperto cercherà di rispondere alla domanda "Il fumetto è in crisi?".