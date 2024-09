Ozieri Gioele Putzu ucciso dalla porta di calcio | l’inchiesta e le polemiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Sassari, 15 settembre 2024 – Dolore e(Sassari) dopo la morte di, che avrebbe compiuto 10 anni tra pochi mesi e invece è morto ieri pomeriggio in un campetto di, schiacciato da una. Le indagini: che cosa sappiamo I carabinieri ora dovranno ricostruire che cosa è successo nel campetto. Secondo la ricostruzione fatta fino a questo momento, al momento della tragedia c’erano solo Goiele, che avrebbe compiuto 10 anni tra qualche mese, e altri due bambini, più o meno della stessa età. Da capire perché il piccolo, che in un primo momento stava giocando con un aquilone, sia stato travoltoladella procura Non risulta che al momento della tragedia i bambini stessero giocando una partita. Lamobile, secondo fonti investigative, pesa 70-80 chili. Non è fissata al terreno, ma questo è consueto.