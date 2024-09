Nicola | Per 65? abbiamo fatto la partita che dovevamo fare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Davide, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro il Napoli. Di seguito le sue parole alla stampa.: “Fino al 2-0 meritavamo di raggiungere il pareggio“ “La sconfitta pesa perché non ci piace perdere. Ma quello che è importante è vedere il filo conduttore: dalla coppa Italia a oggi la squadra sta facendo tutto quello che gli viene chiesto. Noi ci siamo impegnanti, per 65?lachema sapevamo della bravura dell’avversario. Fino al 2-0 meritavamo di raggiungere il pareggio. Il risultato conta ma quello che voglio vedere è la squadra che reagisce. Chiaramente dobbiamo crescere,preso un paio di gol che potevamo evitare. Non ho nessuna preoccupazione, so che campionato ci aspetta e sappiamo che non ci sono partite facile né scontate”.