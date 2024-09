Marina Abramovi? il miracolo dell’arte A Bergamo incanta il suo popolo | Fate quel che amate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)?. Plana aed è un richiamo irresistibile per il “” delle performance che la segue, ovunque sia, nel mondo. Lei fa una lectio, arrivano in 650 per ascoltarla, per adorarla, e confessarle tutto il loro “amore”. C’è l’antropologa 40enne con un lavoro che non le piace in uno studio medico, chiede consigli, la laureata con tesi sul metodo?, che la ringrazia, un’altra che non si “piace, non accetta di invecchiare”, e un signore avanti negli anni che sale sul palco e srotola un manifesto di una performance (con Ulay, suo grande amore) degli anni Settanta, nella Galleria di Arte Moderna a Bologna.