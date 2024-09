M5s Grillo | La Costituente di Conte? Una farsa per farmi fuori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre 2024 – Si alzano i toni dello scontro dentro il M5s. Secondo quanto riferiscono fonti vicine al co-fondatore del M5s, Beppesarebbe "estremamente infastidito" per una lettera privata ricevuta da Giuseppenei giorni scorsi. I toni e inuti della missiva sarebbero al "limite del ricatto", avrebbe detto il Garante del Movimento, convinto che lasarebbe solo "unaper farlo" e consentire all'ex premier di farsi "un partito tutto suo".avrebbe espresso "pieno disappunto" per le scelte di, compresa la partecipazione del leader M5s alla festa di Avs insieme alla segretaria dem Elly Schlein e la foto del cosiddetto "patto della birra". "Queste scelte perché non vengono decise alla? E viene esclusa la Comunità 5 Stelle?", sarebbero le domande poste daai suoi interlocutori.