‘La strambata’ di Vegliani | Luna Rossa e Ineos si equivalgono Gli inglesi si stanno allenando da soli

(Di domenica 15 settembre 2024) LE MANOVRE DIIN POPPA Secondo menon perdeva in manovra rispetto ad American Magic. Tranne che nell’ultima poppa, non ha mai perso terreno. UN ARRIVO AL CARDIOPALMAè partita bene in entrambe le regate. Nell’ultima poppa si sono fidati un po’ troppo della loro velocità e hanno rischiato. Sei in vantaggio 3-0, sei nettamente più forte, puoi anche permettertelo. In quell’incrocio finale con mure a dritte sono passati senza problemi, ma chissà sull’1-1 se lo avrebbero fatto AMERICAN MAGIC MEGLIO CON TANTO VENTO American Magic sicuramente va meglio con vento sostenuto. Però queste giornate sono inte a Barcellona, e andando avanti ce ne saranno sempre meno. Anche New Zealand mi sembra una barca progettata per eccellere intorno ai 10 nodi, così come