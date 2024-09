Inter un calendario complicato Dal Monza passando per il City

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Dalin poi, l’vivrà un vero tour de force diviso a metà tra l’Italia e la Serie A e l’Europa con la Champions League. Tante le partite nel giro di tre giorni e con pochi momenti per riposare. IMPEGNI – Dalal prossimo futuro. Per l’di Simone Inzaghi inizia oggi il tour de force che durerà almeno fino a metà dicembre. L’unico momento in cui si potrà respirare sarà l’occasione della seconda pausa Nazionali di metà ottobre. Con la partita di questa sera al Brianzeo contro il, in casasi inizia a pensare a come affrontare questi tre mesi fitti di impegni, tra Serie A e Champions League che quest’anno avrà due partite in più rispetto al solito. Dopo la sfida contro i biancorossi, l’nella giornata di martedì partirà alla volta di Manchester per la sfida contro ildi mercoledì sera all’Etihad Stadium.