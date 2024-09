Il Napoli sorride a Cagliari | terza vittoria consecutiva E Lukaku si conferma letale in Sardegna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ildi Antonio Conte vince ancora. All’Unipol Domus, nell’insidiosa trasferta di, la squadra partenopea supera 4-0 i sardi di Davide Nicola e colleziona quella che è la. La sconfitta all’esordio contro il Verona è ormai un lontano ricordo e per Conte ci sono risposte incoraggianti su tanti aspetti: il gioco, la lucidità in zona realizzativa, l’impatto dei nuovi acquisti (e Buongiorno in gol) e anche l’esordio di alcuni volti nuovi, come Gilmour, Neres e McTominay. L’ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno tre successi di fila in campionato sotto la gestione di un singolo allenatore è stata nel febbraio 2023, con Luciano Spalletti (otto in quel caso). Ottimi numeri anche per Romeluche aè ormai di casa.