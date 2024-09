Il doppio Haaland mi ha lasciato così scontroso scherza Guardiola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il manager del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dicendo di essere "molto irritato" per il fallimento di Erling Haaland nel segnare la terza tripletta consecutiva in Premier League nella vittoria in rimonta della sua squadra in casa contro il Brentford. Il capocannoniere della Premier League Haaland ha portato il suo bottino stagionale a nove in quattro partite, segnando due gol in 14 minuti nel primo tempo, nonostante la morte di un caro amico di famiglia avvenuta pochi giorni prima. "È stata una settimana dura per lui, abbiamo cercato di aiutarlo ieri", ha detto Guardiola a BBC Sport. "A volte il modo migliore per dimenticare le cose è fare del proprio meglio nel proprio lavoro e lui lo ha fatto di nuovo".