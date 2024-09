GRETA GRIDA è fuori con 113 mp3

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 15 settembre 2024) La giovanissima cantautriceè tornata venerdì 13 settembre con il brano "113.mp3", il terzo singolo del suo progetto solista. Il brano racconta il gesto estremo della protagonista, compiuto perché il fidanzato non risponde al telefono. Una relazione tossica, senza controllo e basata sul senso di colpa. Il senso del testo è fortemente ironico ed è, tra le altre cose, una critica contro le relazioni malsane che si instaurano principalmente tra i giovani, sempre alla ricerca del 'malessere' per provare emozioni più forti. E' uscito il nuovo singolo di"113.mp3" La giovanissima e irriverente cantautricepubblica venerdì 13 settembre 2024 il nuovo singolo "113.mp3", già disponibile in presave.