Dove vedere tutte le partite della Champions League 2024 25 che è ai blocchi di partenza

(Di domenica 15 settembre 2024) Salutate familiari, amici e parenti, perché da quando partirà lasarete ufficialmente irreperibili. Calcolatrice alla mano, da qui alla finale del 31 maggio a Monaco di Baviera si giocheranno 203: il che equivale al restare incollati alla televisione per oltre 304 ore, ovvero più di 12 giorni ininterrottamente. Il tutto senza considerare i tempi di recupero, supplementari ed eventuali calci di rigore UEFAtrofeo Kristian Skeie - UEFA/Getty Imagesla/25, una competizione tutta nuova Da quest'anno laha cambiato totalmente formato. Come vi abbiamo raccontato, non ci saranno più i classici gironi, ma un'unica classifica con 36 squadre. Anche il sorteggio è cambiato: ogni squadra è stata accoppiata a otto avversarie, con quattro gare in casa e quattro fuori.